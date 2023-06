NASCONDONO IN CASA 15 KG DI DROGA: IN 2 ARRESTATI DAI CARABINIERI

San Pietro in Casale (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 21enne e un 30enne, marocchini, domiciliati nello stesso appartamento situato a Bentivoglio (BO), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio del 21 giugno, durante un servizio di controllo della circolazione stradale in San Pietro in Casale. Alla vista dei Carabinieri, i due marocchini che si trovavano a bordo di una Fiat 500, un 21enne alla guida e un 30enne seduto a fianco, si sono agitati attirando l’attenzione degli operanti che hanno deciso di fermarli e approfondire il controllo recandosi anche a casa dei per una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di una scatola di cartone contenente 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 15 kg, oltre a materiale atto al confezionamento e alla pesatura della sostanza stupefacente e 5.865 euro in contanti. Uno dei due stranieri, il 30enne era già stato in passato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, entrambi sono stati tradotti in carcere.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna