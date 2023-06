Nordio dove sei? Qualcuno ha visto Nordio? … di Sergio Pizzolante

Nordio è partito fortissimo, dicendo cose fortissime, poi si è perso. E non torna.

Nordio si è perso, si è perso, e non sa tornare…

Anche aumenti di pena per allargare il campo delle intercettazioni, dopo aver tuonato contro l’eccesso di intercettazioni.

Cioè, ad esempio, ha continuato a dire, in scia con i suoi editoriali sul Messaggero, che ci sono troppe norme penali in Italia ed un eccesso di pene, l’ha detto a voce alta diciamo, poi ha innalzato pene e introdotto nuovi reati penali, senza più voce.

Ha messo in scena se stesso e il suo contrario.

La libertà di informazione non può diventare libertà di sputtanamento, diceva.

Bisogna ridurre, regolare, ciò che può essere pubblico o no. Diceva.

Ha denunciato la relazione impropria fra Procure e stampa, i processi sulla stampa, nelle televisioni, lo sputtanamento come spettacolo quotidiano, la gogna, filo rosso che unisce inchieste e Talk. Inchieste che producono Talk, Talk che producono inchieste.

Perché un avviso di garanzia equivale a far morire reputazione e carriere.

Servono a far vivere nel terrore sindaci e funzionari pubblici.

Perché il 93 per cento di queste inchieste finiscono in nulla. Già nella fase preliminare.

Materiale organico sul quale nemmeno nasce un fiore, per tornare a De Andre’.

Quasi tutti i sindaci, molti funzionari pubblici, hanno fatto raccolta di avvisi di garanzia per abuso d’ufficio.

Bisogna togliere il reato di abuso d’ufficio, che è in realtà libertà di sputtanamento. Diceva.

Come molti. Come quasi tutti.

Ma sembra che la Lega non voglia più.

Separazione delle carriere?

Riforma del Csm?

Le correnti?

I metodi di selezione dopo Palamara?

Ma non prova vergogna Nordio per i personaggi che i partiti, anche il suo, in alcuni casi, hanno portato dentro il Csm?

Membri laici. In realtà molto osservanti, solo osservanti.

Bravi ragazzi, politici di periferia, che dovrebbero tener testa ai membri togati messi lì dalle correnti dell’Anm.

Personaggi e personalità di levatura sovrabbondante rispetto a questi ragazzi e a queste ragazze.

Mi faccia il piacere signor Nordio.