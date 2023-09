Novafeltria. Controlli del territorio: alla guida con patente sospesa si rifiuta di sottoporsi all’etilometro, sequestrato il furgone ad un 55enne

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno svolto dei servizi di controllo del territorio a largo raggio mettendo in campo un ampio dispositivo di pattuglie formate da personale in uniforme, nonché in abiti civili. L’attività è stata condotta nell’intero territorio della Valmarecchia dove erano previsti una serie di eventi e fiere che hanno attirato parecchie persone e molti giovani, nonché il transito della nota gara ciclistica denominata “Gran Fondo Internazionale – 52^ Nove Colli”.

Complessivamente sono stati predisposti diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 83 persone, controllati 39 veicoli ed elevate 9 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 9 esercizi pubblici.

Durante i servizi quattro persone sono state sanzionate poiché trovate alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito. Un’automobilista 67enne, controllata da una pattuglia della Radiomobile di Novafeltria in quel centro abitato, dopo aver perso autonomamente il controllo della sua auto e finita la corsa a bordo strada impattando contro un albero, è stata riscontrata con un tasso alcolico pari a 1,43 grammi/litro, ben al di sopra del consentito. È scattato quindi il ritiro immediato della patente di guida. Gli altri 3 conducenti, sono stati rispettivamente controllati alla guida delle loro autovetture, in San Leo, Pennabilli e Montecopiolo, con un tasso alcolico superiore al consentito. Nella fattispecie un 50enne straniero controllato durante la notte a San Leo, da una pattuglia della locale Arma alla guida della sua autovettura, sottoposto ad accertamento tecnico, è risultato avere un tasso alcolico pari a 0,65 g./l.. Un 56enne italiano controllato nell’abitato di Pennabilli da una pattuglia della locale Arma alla guida della sua autovettura, è risultato avere un tasso pari a 0,80 g./l. L’altro soggetto sanzionato per “guida in stato di ebbrezza alcolica” è un 23enne controllato da una pattuglia della Stazione CC di San Leo, a Montecopiolo, che è risultato anch’egli avere un tasso pari a 0,80 g./l.. Per tutti e 3 i conducenti è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.

In tale contesto, inoltre, gli uomini dell’Arma di Villa Verucchio hanno proceduto nei confronti di un 55enne che alla guida del suo furgone in Montecopiolo, dopo aver perso autonomamente il controllo del suo mezzo, finiva la corsa a bordo strada andando ad impattare contro un guardrail. L’uomo, alla richiesta dei Carabinieri di Villa Verucchio, intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento tecnico con l’apparecchiatura etilometrica e nel contesto si è accertato che tra l’altro si era posto alla guida con la patente sospesa per mancanza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Tra le infrazioni alle norme comportamentali in materia di circolazione stradale i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia, invece, hanno deferito in stato di libertà un 54enne straniero che in Novafeltria, sottoposto all’alt mentre era alla guida del suo ciclomotore, è risultato privo della patente di guida perché mai conseguita. Tra l’altro all’uomo è stata contestata l’aggravante della reiterata infrazione perché responsabile di analoghe condotte. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

In materia di contrasto all’utilizzo e vendita di sostanze stupefacenti, nel corso del week end i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di un soggetto, residente in Valmarecchia, che è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di marijuana. Il giovane, controllato a Pennabilli da una pattuglia, mentre a piedi si aggirava per quel centro, è apparso alquanto nervoso e dal controllo è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente della marijuana, sottoposta a sequestro.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana, al fine di aumentare l’attività preventiva, garantire il controllo della circolazione stradale che nei weekend è sempre più intensa ed implementare la percezione della sicurezza da parte dell’intera comunità.