Un giovane 23enne di San Martino in Rio versa in gravi condizioni all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Questa notte il terribile schianto con la sua auto che procedeva a velocità elevata nei pressi di Campagnola. La vettura è finita fuori strada in mezzo ai campi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere.

Salvatore Occhiuto