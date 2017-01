Ottava estrazione Concorso “Pazza in Cassa! InCassa e impazza!”: ecco i vincitori!

San Marino, 25/01/2017: La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. è lieta di comunicare i vincitori dell’ottava ed ultima estrazione settimanale del Concorso Cartazzurra “Pazza in Cassa! InCassa e impazza!”.

I nomi dei vincitori, che sono stati resi noti in diretta su Radio San Marino durante la trasmissione dedicata al Concorso, sono i seguenti:

ESERCENTI VINCITORI

IL PICCOLO S.r.l – Murata

TITOLARI CARTAZZURRA VINCITORI

Sig. GIUSEPPE – Cartazzurra n. 62616 (spesa effettuata presso La Sociale S.p.a.)

Sig.ra VALERIANA – Cartazzurra n.67745 (spesa effettuata presso Fiorentino Alimentari S.p.a.)

Sig. MANUEL – Cartazzurra n. 75998 (spesa effettuata presso Fabbri Luca – Esso)

I Titolari di Cartazzurra, si aggiudicano una ricarica “mipiace” da 100 euro. Il Piccolo S.r.l., oltre alla gratuità del conto corrente e del POS per tutto il 2017, grazie alla diretta Radio San Marino, si aggiudica anche un premio aggiuntivo di 200 euro.

Qualche “numero” di questa edizione del Concorso: dal 28 novembre 2016 al 22 gennaio 2017 sono state autorizzate circa 75.000 transazioni di Cartazzurra, una media di oltre 1400 operazioni al giorno. La media di ogni scontrino Cartazzurra si attesta attorno ai 65 euro, sinonimo del fatto che la Clientela si abitua sempre più facilmente ad utilizzare le plastic card come modalità di pagamento sicura e tracciabile.

L’ultimo appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 1 febbraio, occasione in cui saranno assegnati i 4 maxi premi finali, per un totale di 4.000 euro: uno per gli esercenti e tre per altrettanti Titolari di Cartazzurra, estratti tra le transazioni avvenute durante tutta la durata del Concorso.

Il regolamento completo è consultabile su www.carisp.sm/concorso-cartazzurra.