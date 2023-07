Palazzi nuovo Responsabile del settore giovanile dello United Riccione.

Sarà Mirko Palazzi a guidare la next-gen dello United Riccione. Palazzi, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rimini ha scelto molto presto la carriera da allenatore. Numerose le esperienze nel settore giovanile prima di passare, lo scorso anno, alla guida della Marignanese. Quest’anno il ritorno fra i ragazzi con l’incarico di Responsabilità dell’intero progetto affidatogli dallo United Riccione. La società ha chiesto al nuovo Responsabile di inserire nei gruppi delle diverse età nuovi ragazzi, di coordinare i progetti di crescita dialogando con gli altri tecnici e con le famiglie.

Mirko Palazzi: “Sono orgoglioso dell’incarico che mi è stato affidato dal Presidente Cassese, sono già al lavoro per rispondere alle esigenze che mi sono state presentate. Ci sono progetti importanti da scrivere e coordinare ma prima ancora dobbiamo costruire con attenzione gli staff delle diverse squadre confermando quei tecnici sui quali possiamo contare cercando invece di sostituire quelli che non hanno garantito gli standard che la società fissa. Penso che gli avvicendamenti saranno parecchi, abbiamo in serbo novità importanti. Entro pochi giorni completeremo gli staff e capiremo su quali impianti potremo allenarci prima di presentare alle famiglie la nostra filosofia di crescita del settore giovanile”.

Alan Gasperoni

Resp. Comunicazione e Organizzazione

SSD United Riccione srl