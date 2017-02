PARMA. FARE CON TOSI “CITTA’ INVASA DA UN FIUME DI DROGA”

“La città è invasa da un fiume di droga”. La sezione provinciale di Fare con Tosi, il movimento politico fondato dal Sindaco di Verona nel luglio 2015, esprime preoccupazione per una situazione che da tempo degenera di quartiere in quartiere. “Esistono vere e proprie zone franche contro cui i comitati di zona, le ronde, le telecamere non servono a nulla”.

Le risorse limitate di uomini e mezzi frenano il meritorio e costante lavoro delle forze dell’ordine vanificato spesso dalle normative vigenti che consentono agli spacciatori di restare a piede libero. “Adesso che la droga dilaga nelle scuole il famoso “Sistema Parma”, se esiste ancora, deve battere un colpo”.

Salvatore Occhiuto