PARMA. GALLI (FARE CON TOSI) “SULLA SICUREZZA PROPOSTE E NON POLEMICHE”

“Sulla sicurezza no a polemiche gratuite e sterili, sì invece a proposte efficaci e fattibili”. Questa la posizione di Caterina Galli, Coordinatore Provinciale di Parma e Referente regionale Emilia Fare con Tosi, il movimento politico lanciato dal Sindaco di Verona, Flavio Tosi, nel luglio 2015. “Ascoltare sempre i cittadini che sono le principali vittime del clima di insicurezza generale”.

Galli sottolinea che il degrado sociale è oramai divampato in ogni quartiere della città. “Andare Oltretorrente”. Uno slogan che invece costituisce il focus della questione, ossia analizzare in profondità una situazione dove occorre ripristinare la legalità in una città che annovera troppe zone franche lasciate nelle mani di spacciatori, balordi, vagabondi italiani e stranieri.

Galli indica tra le proposte il ripristino del vigile di quartiere, l’eventuale impiego dei militari in ausilio a polizia e carabinieri, incentivare l’apertura di attività commerciali in determinate aree cittadine. “Dove c’è luce e vita si elimina l’oscurità del crimine”. L’amministrazione comunale ha il dovere di installare ulteriori sistemi di videosorveglianza, trasferire gli organici della polizia municipale dagli uffici alle strade, intensificare il dialogo con la cittadinanza.

Salvatore Occhiuto