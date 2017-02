PARMA. VINCI (LEGA NORD) “SULLA SICUREZZA REGISTRIAMO L’INDIFFERENZA PREOCCUPANTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

“Indifferenza preoccupante dell’amministrazione comunale, occorre risollevare la città partendo dalla sicurezza”. Questa la dichiarazione di Gianluca Vinci, Segretario Lega Nord Emilia, sulla situazione della sicurezza a Parma.

Vinci sottolinea la gravità dei recenti episodi di violenza verificatisi addirittura nella centralissima Via Mazzini dove un tabaccaio è stato pestato a sangue da tossicodipendenti per avere difeso una ragazza che stava subendo la loro aggressione. “L’amministrazione comunale continua a essere immobile di fronte a casi che avvengono a a pochi passi dal Comune”. Per l’esponente leghista si deve impiegare la polizia municipale nel contrasto al degrado. “Meno multe, più controllo del territorio”.

Salvatore Occhiuto