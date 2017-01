Pendolari Alta velocità, Trenitalia dimezza gli aumenti degli abbonamenti

Trenitalia dimezza gli aumenti degli abbonamenti Alta velocità. Dopo le proteste dei pendolari e gli interventi delle istituzioni, tra cui quello del deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti, Trenitalia ha annunciato le prime misure transitorie in attesa di soluzioni definitive entro giugno, a cura di un tavolo tecnico avviato appositamente.

Le revisioni degli abbonamenti Alta velocità, inizialmente rincarati dall’azienda fino al 35% in più, sono state annunciate da Barbara Morgante, AD di Trenitalia, nel corso dell’incontro con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nel pomeriggio di ieri. “Accogliamo positivamente la decisione di Trenitalia, condivisa con il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio, di rivedere dei rincari che sarebbero pesati considerevolmente sui pendolari che utilizzano le Frecce, in un momento tra l’altro in cui il lavoro richiede spesso una mobilità maggiore e maggiori sacrifici rispetto al passato – commenta Arlotti -. Auspichiamo ora che il tavolo tecnico possa trovare soluzioni definitive che offrano trattamenti adeguati ai circa 7000 lavoratori pendolari che utilizzano il servizio”.

Tra le idee attualmente sul tavolo, ha spiegato l’AD di FS Italiane Renato Mazzoncini durante l’audizione in Commissione Lavori Pubblici del Senato, c’è la possibilità di inserire in un contratto di servizio alcuni collegamenti Alta velocità in orario pendolare e di valutare ulteriori strumenti di welfare per i pendolari.

Intanto i nuovi prezzi saranno inseriti nei sistemi di vendita a partire da metà febbraio a valere sugli abbonamenti di marzo. Quanto pagato in più per gli abbonamenti di febbraio sarà rimborsato con tempi e modalità che Trenitalia si è impegnata a comunicare al più presto. Rimini Today