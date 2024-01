Per il Giorno della Memoria a Verucchio un focus sulla storia locale

Il Comune di Verucchio celebra la Giornata della Memoria con un focus sulle drammatiche vicende locali in un incontro con Andrea Santangelo, autore di “Andare per Linea Gotica”, in programma venerdì 26 gennaio alle 21 alla Sala Tondini del Centro Civico. Sarà focalizzata l’attenzione sul passaggio del Fronte di Liberazione sul territorio

E’ con un focus sulla drammatica storia locale che il Comune di Verucchio, in collaborazione con la biblioteca comunale “Don Milani” e con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia intitolata ad Alberto Brigi celebra l’appuntamento con il Giorno della Memoria, in calendario simbolicamente ogni anno il 27 gennaio per commemorare le milioni di vittime della Shoah nella ricorrenza del momento in cui le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e rivelavano al mondo in tutto il suo orrore la realtà del genocidio più atroce della storia.

Con la legge 211/2000 che ha istituito la ricorrenza si è inteso commemorare pubblicamente tutti gli italiani uccisi, deportati e imprigionati e di tutti coloro che si sono opposti al nazi-fascismo. Questa norma, che ha anticipato di 5 anni la corrispondente risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevede l’organizzazione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di riflessione e nel 2024 l’amministrazione comunale, la “Don Milani” e Anpi hanno pensato di ricordare l’ultimo terribile atto di guerra che ha riguardato da vicino il nostro territorio, nel 1944.

Eventi che saranno raccontati insieme allo storico Andrea Santangelo, esperto di storia militare e autore di numerosi libri di storia contemporanea editi dalle maggiori case editrici nazionali, venerdì 26 gennaio alle 21 nella Sala conferenze Tondini del Centro Civico a Villa Verucchio. Nell’occasione Santangelo presenterà il suo ultimo libro “Andare per Linea Gotica” incentrando l’attenzione sul passaggio del fronte di Liberazione a Verucchio

L’ingresso è libero