PILOMAT. LE VOCI DELLA CITTA’

L’installazione di altri sette pilomat non è stata accolta favorevolmente dalla città. Girando Reggio ci accorge degli interrogativi e dei timori conseguenti. “Ci vogliono fare chiudere tutti? Prima i centri commerciali, ora il blocco totale delle auto”. Così sottolinea con amarezza uno storico negoziante.

Anche i residenti non nascondono perplessità. “Spesso devo parcheggiare la macchina lontano dalla mia abitazione. Non si risolve la situazione con i pilomat. Occorre rivedere le autorizzazioni, specie quelle per malati e portatori di handicap di cui si abusa senza limiti”.

“Pilomat attivi? Ma sono pazzi, qui non verrà più nessuno”. Attorno a Piazza Fontanesi e Via San Carlo una sequela di ristoranti, trattorie, caffè, bar che animano le serate del venerdì e del sabato sera che soprattutto durante il periodo estivo ravvivano un centro apatico e deserto nei mesi invernali.

Salvatore Occhiuto