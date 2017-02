POLETTI A SAN MARINO RTV: “PUNTATE SUI GIOVANI CHE HANNO IDEE” – Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ai microfoni della San Marino Rtv, dimostra di conoscere bene la Repubblica e come potrebbe uscire dalla crisi economica ed occupazionale che l’ha colpita da qualche anno: “San Marino è una comunità storica, di grande visibilità, ma penso che si debbano sostenere in particolare i giovani che hanno idee e voglia di fare cose nuove. Oltre alla tradizione di San Marino – aggiunge – che è la sua grandissima forza, la sua storia e le sue attività commerciali, si possono trovare spazi molto importanti in tutte quelle che sono condizioni nuove, penso al tema delle innovazioni, delle start up, delle giovani imprese, e dei servizi legati alla persona, visto che si vive di più e si ha l’esigenza di curare al meglio noi stessi e la nostra famiglia”. E sul rapporto con l’Italia, conclude “facciamo in modo che le regole di buon vicinato e collaborazione funzionino al meglio senza diventare troppo burocratiche o complicate: abbiamo bisogno di un sistema semplice ed efficiente”. Comunicato stampa