Premier, Conte: “Costa resta al Chelsea. È a disposizione per l’Hull”

Diego costaAntonio Conte è pronto a convocare Diego Costa per la prossima sfida di Premier contro l’Hull City. Tutto ricucito? Probabile, almeno rileggendo le parole del tecnico italiano del Chelsea in conferenza stampa. “Sono state dette tantissime cose non vero su Diego Costa, che è una bravissima persona – ha commentato Conte parlando in conferenza stampa -. Quello che posso dire è che Diego Costa resterà al Chelsea e che io spero di festeggiare ancora tante vittorie insieme a lui”.

CINA LONTANISSIMA — Questa è stata una delle settimane più delicate da quando Diego Costa è al Chelsea. Su di lui è andato in pressing il Tianjin, con un’offerta faraonica già pronta. In conferenza stampa Conte ha allontanato l’ipotesi della cessione in Cina: “Il calciatore vuole restare al Chelsea – è stato chiarissimo -. Ho parlato con lui, ci siamo chiariti: è molto felice di giocare in questa squadra. Non vedo nessun problema. Anzi, è perfettamente disponibile per la partita contro l’Hull: ha recuperato dall’infortunio”. La Gazzetta dello Sport