Progetto Israele: ad aprile i primi voli Tel Aviv-Rimini

La compagnia aerea Israir ha confermato tre voli Tel Aviv-Rimini nel mese di aprile per testare l’attrattività del territorio. In prospettiva altri 12 voli da giugno a ottobre

Rimini, 14 febbraio 2017 – Prosegue con successo il “Progetto Israele” di AIRiminum 2014, società di gestione dell’Aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini”: nella giornata di ieri, la compagnia aerea Israir ha pianificato tre voli per il prossimo aprile al fine di testare l’attrattività del territorio romagnolo per un mercato caratterizzato da esigenze particolari quale quello israeliano.

In dettaglio, i voli Tel Aviv-Rimini sono pianificati per i giorni 7, 14 e 19 aprile e dovrebbero interessare circa 320 turisti con la possibilità, qualora le aspettative di Israir venissero soddisfatte, di pianificare altri 12 voli in questa prima Summer 2017 – nei mesi di giugno, settembre e ottobre, – che dovrebbero interessare circa 2.000 turisti israeliani ulteriori.

Ad Hoc Communication Advisors