Putin scrive a Trump: «Miglioriamo i rapporti Usa-Russia»

Donald Trump ha ricevuto quella che ha definito una «bella lettera» dal presidente russo, Vladimir Putin. Ad affermarlo lo stesso presidente eletto in una dichiarazione diffusa alla stampa. La missiva è datata 15 dicembre. Nella lettera Putin dice a Trump di augurarsi un miglioramento della collaborazione fra i due paesi. «Serie sfide globali e regionali, che i nostri paesi hanno affrontato negli ultimi anni, mostrano che i rapporti fra Russia e Stati Uniti restano un importante fattore nell’assicurare la stabilità e la sicurezza del mondo moderno» scrive Putin. «Mi auguro che quando avrà assunto la posizione di presidente degli Stati Uniti riusciremo, agendo in modo costruttivo e pragmatico, a compiere passi reali per ripristinare la collaborazione bilaterale in diverse aree, e a portare la nostra collaborazione sulla scena internazionale a nuovi livelli di qualità» mette in evidenza Putin.

«La pensa nella maniera giusta – ha affermato Trump, commentando la lettera – Mi auguro che entrambe le parti siano in grado di attuare» questi propositi «e che non ci troveremo su strade diverse».

Putin si dice pronto a visitare gli Usa su invito del presidente eletto americano Donald Trump. «Se Trump mi inviterà a visitare gli Stati Uniti – ha detto il leader del Cremlino dopo la sua conferenza annuale durata quasi quattro ore – andrò di sicuro». Poco prima, Putin aveva detto che un incontro con Trump è possibile dopo che questi avrà messo in piedi il suo governo e ha sottolineato che le attuali relazioni tra Russia e Usa «non possono essere peggiori» e che quindi incontrando Trump potrebbe discutere con lui di come migliorarle. Il Messaggero