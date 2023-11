Quando il popolo dice sempre “No” (l’editoriale di David Oddone)

Nella Repubblica di San Marino, un silenzio sempre più assordante si è trasformato in un rifiuto inequivocabile. I cittadini continuano a dire “no” a un’ampia varietà di progetti e iniziative presentati dai vari congressisti.

Colpa dei primi? Si tratta di persone che non vogliono il progresso? Attivisti? Sono loro a fare politica? Non comprendono che lo sviluppo comporta qualche sacrificio? E poi si lamentano se facciamo il debito! Per forza, non va bene mai nulla!

Troppo facile liquidare il tutto in questa maniera.

Alla classe politica, e in particolare al governo, converrebbe approfondire, conoscere le ragioni che hanno portato i sammarinesi, negli ultimi anni, a bocciare ogni iniziativa che viene proposta.

La risposta la si può agevolmente ritrovare nella ormai crescente mancanza di fiducia.

La gente è stufa di promesse non mantenute, di interventi strampalati che non hanno un diretto impatto sulla loro qualità di vita.

Ciò che si tocca con mano è il pieno di carburante sempre più vuoto, un carrello della spesa ogni volta più costoso, bollette astronomiche. A fronte di servizi scadenti.

Demagogia? Andate a dirlo alle tante famiglie che si rivolgono alla Caritas.

I sammarinesi vedono il debito. Percepiscono una Pa bella pasciuta.

Non dovrebbe stupire allora che alcuni progetti possano apparire incomprensibili e ci si mobiliti per bloccarli. In altri tempi, chissà, forse si sarebbe anche levato un plauso verso visioni e idee originali. Ma oggi non è così. Piuttosto che apprezzare il coraggio, l’azzardo, la gente vorrebbe vedere un po’ di sano pragmatismo e concretezza.

Non a caso i sindacati minacciano la mobilitazione.

Il recente assestamento di bilancio avrebbe potuto essere un’opportunità per affrontare le questioni cruciali come la politica dei redditi, l’inflazione crescente, gli affitti alle stelle e la denatalità. Tuttavia, secondo le sigle sindacali, sembra che tali preoccupazioni siano state dimenticate.

Cosa significa? Molto semplice: le famiglie si sentono disilluse e non ascoltate.

Ultimamente il dibattito politico sembra concentrarsi su discussioni secondarie e superficiali, trascurando un forte grido d’aiuto e malcontento. La politica dovrebbe essere un mezzo per migliorare la vita delle persone, ma quando i cittadini sentono di essere ignorati, il credito svanisce.

La nascita dei vari comitati civici lo dimostra senza possibilità di equivoci.

Non si vogliono subire passivamente decisioni che influenzano il territorio e la vita quotidiana. Non si accetta la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni cruciali.

Un monito chiaro in vista delle prossime elezioni.

Il pericolo è una grande disaffezione e diserzione delle urne.

A vincere sarà il più credibile, ovvero chi saprà ripristinare la fiducia e garantire un futuro dignitoso.

David Oddone

(La Serenissima)