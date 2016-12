Raggi, grana Capodanno: salta pure il concertone

Roma non avrà il concertone di Capodanno. O almeno non se il sindaco Virginia Raggi non si muoverà per risolvere i diversi problemi che sono sopraggiunti alla sua organizzazione.

La notizia, come scrive il Messaggero, è arrivata solo ieri negli uffici del Campidoglio. La società che aveva vinto il bando per organizzare il concerto di fine anno si è tirata indietro perché “non esistono più le condizioni” per andare fino in fondo. E quindi niente Max Gazzè, dj set di Violante Placido e nessuna conduzione di Max Giusti. I romani e i turisti al momento sono senza un evento da seguire per il countdown nella notte di San Silvestro. E non sarà facile organizzare una soluzione alternativa.

Una nuova grana per la Raggi dopo gli scandali che hanno investito la sua giunta. Nei giorni scorsi l’arresto di Raffaele Marra, braccio destro del sindaco, ha gettato l’amministrazione capitolina nel caos. Tanto che il il bilancio provvisiorio redatto dai grillini è stato bocciato dall’Oref. ilgiornale.it