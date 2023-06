RALLY SAN MARINO. ANDREUCCI-BRIANI (SKODA FABIA EVO RALLY2) PRIMI NELLA “SAN MARINO POWER STAGE”

Nella spettacolare apertura in diretta tv del 51° San Marino Rally, hanno preceduto Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) e Costenaro-Bardini (Skoda Fabia Rally2). Nel CIRTS “Lucky”-Pons (Lancia Delta Int) sono primi tra le 4RM, mentre Pelliccioni-Gasperoni (Ford Escort RS) sono in testa al 2RM. Nella gara CRZ primato provvisorio per Quilichini-Sarmezan (Skoda Fabia Rally2)

Repubblica di San Marino. Il pluricampione italiano Paolo Andreucci, affiancato da Rudy Briani, con la Skoda Fabia HSport Gommata MRF ha staccato il miglior tempo sulla breve – poco più di 2 km, come vuole il format di queste “crono”, ma spettacolare e tecnica “San Marino Power Stage”, la prova speciale in diretta tv, unica della giornata e vigilia dell’impegno ben più impegnativo di domani.

Andreucci ha preceduto il varesotto Andrea Crugnola, con Ometto, attuali capoclassifica tricolori, che con la Citroen C3 FPF gommata Pirelli, alle sue spalle a poco meno di mezzo secondo.

Chiude il podio di questa “Power Stage” il veneto Giacomo Costenaro, con Bardini (Skoda Fabia Evo Rally2 DeltaRally), che ha pagato un ritardo di poco superiore ad un secondo e riuscendo a regolare una pattuglia di altre vetture boeme, con sette equipaggi in poco più di due secondi. Al quarto posto in prova speciale, si piazza il ligure Fabio Andolfi, con Gonella, ma un minuto di ritardo (10 secondi effettivi) pagati al C.O. di uscita del successivo Parco Assistenza lo fa precipitare al 29esimo posto. Quarta posizione che eredita il russo Nikolay Gryazin, con Aleksandrov che a sua volta ha la meglio sul veneto Giandomenico Basso, con Granai, lontano dallo sterrato da un po’ di tempo. Sesto assoluto Massimiliano Tonso, affiancato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Seguono l’esperto versiliese Emanuele Dati, con Ciucci, autore di una divagazione nello shakedown di stamattina, davanti al sardo Nicola Tali, con Frau. Ci si aspettava di più dal rientrante Umberto Scandola, con Michi, che, lontano da molto tempo dalle gare e dallo sterrato, salvo sporadiche occasioni, deve ritrovare confidenza e meccanismi. Partenza leggermente sottotono anche per gli attesi Tommaso Ciuffi, con Cigni e per Enrico Oldrati, con De Guio, ma anche per i beniamini sammarinesi Daniele Ceccoli, con Capolongo e Jader Vagnini, con Martina Musiari.

Di grande interesse, se non clamoroso, il debutto dei ragazzi del FIA Rally Star Training, alla prima gara stagionale: il diciannovenne pilota australiano Taylor Gill, con Daniel Brkic, issa al 20esimo posto assoluto, e ovviamente primo tra i sei equipaggi della serie, la piccola Ford Fiesta Rally3.

Ammirevole Rachele Somaschini, qui affiancata da Arianna Faustini, ben piazzata con la Citroen C3 Rally2: animatrice di “Correre per un respiro”, raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica, solo dieci giorni fa Rachele ha concluso due settimane di ricovero in ospedale, per sottoporsi alle cure che richiede la sua patologia.

La sfida sempre agguerrita tra i ragazzi del Due Ruote Motrici, tutti in pratica con la Peugeot 208 G line 130, ha visto protagonisti due toscani, con Lucchesi Jr, affiancato da Bracchi che ha preceduto Gianandrea Pisani, con Colapietro.

Primo, piuttosto nettamente, Davide Pesavento, con Marco Frigo, tra i ragazzi del CIR Junior, tutti su Renault Clio Rally5.

Nella gara della Coppa Rally di Zona, primo “scratch” per il corso Jean Philippe Quilichini, con Sarmezan, su Skoda Fabia Rally2, con più di tre secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori.

Le vetture del Campionato Italiano Rally Terra Storico hanno chiuso la prima giornata di gara del 51° San Marino Rally: tra le 4 Ruote Motrici “Lucky”, Fabrizia Pons e la nera Lancia Delta Integrale staccano la miglior prestazione assoluta e di categoria, con Bianchini-Paganoni (Lancia Delta Integrale) a soli 22 millesimi di secondo, mentre tra le 2 Ruote Motrici il sammarinese Bruno Pelliccioni, con Gasperoni, inizia bene la gara di casa, con la Ford Escort RS, impreziosendola con il terzo tempo assoluto.

Molto apprezzata e scenografica la sfilata di presentazione di tutti gli equipaggi, dopo la “Power Stage”, con palcoscenico l’antico e suggestivo Centro Storico della Repubblica di san Marino, prima di raggiungere il Riordino notturno.

DOMANI ALTRE OTTO PROVE SPECIALI E ARRIVO FINALE PER IL 51° SAN MARINO RALLY

Inizia presto la giornata di domani, sabato 17 giugno, per il San Marino Rally, con la partenza fissata alle ore 7.15.

Da questo momento si dipaneranno le altre 8 prove speciali in programma, con due passaggi sui circa 5 km della “Terra di San Marino”, tre passaggi sulla nuova e spettacolare “Torrente Apsa-Pieve di Cagna”, lunga 8,16 km e tre passaggi sulla “Lunano”, la più lunga del rally con i suoi 12,68 km.

I Riordini sono previsti due a Lunano e uno in zona Parco Assistenza. A Macerata Feltria e a San Marino Fonte dell’Ovo le zone “refueling”.

L’arrivo finale, dopo circa 75 km di prove speciali, è previsto alle ore 19.00 a San Marino, piazzale Lo Stradone.

Percorso leggermente più breve per le auto storiche impegnate nell’8° Historic San Marino Rally. Saranno sette in totale le prove speciali (la “San Marino Power Stage” di apertura, un passaggio sulla “Terra di San Marino”, due sulla “Lunano” e tre sulla “Torrente Apsa-Pieve di Cagna”), con partenza della giornata di sabato 17 giugno in coda al rally e arrivo finale anticipato alle ore 18.05.

Sette prove speciali da percorrere anche per gli equipaggi impegnati nel “San Marino” versione Coppa Rally di Zona, con un percorso ancora diverso dagli altri. Nella giornata di sabato, invece, il San Marino Rally CRZ scatterà alle ore 10,23 per dirigersi verso la PS “Lunano”, che verrà percorsa poi altre due volte, quindi la “Terra di San Marino” con il tracciato completato da due passaggi sulla “Torrente Apsa-Pieve di Cagna”. Arrivo finale subito successivo a quello del San Marino CIAR Sparco e CIRT.

