Dopo quattro prove speciali, il Rally di Svezia vede al comando il finlandese della Toyota Latvala, con 3″ e 9 sul belga della Hyundai Neuville e oltre 18 secondi sul britannico della Citroen Kris. Dopo il successo nella prima frazione, Latvala si era visto portare via il primato in classifica generale proprio da Neuville, impostosi in gara 2 e 3. A riportare in vetta il finlandese è stato il successo nella quarta prova, chiusa con 8 secondi e mezzo di vantaggio sul rivale.