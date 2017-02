Ravenna. Due bimbi allontanati dalla famiglia: “Non ci dicono dove sono”

«Vorremmo solo vedere i nostri nipotini». È una richiesta semplice quella di una nonna di una frazione di Ravenna: riabbracciare i due bambini, di 8 e 13 anni, che non vede da mesi e che le mancano terribilmente. Ad affiancarla in questa richiesta ci sono anche gli altri parenti dei piccoli: il nonno, la zia e la sorella. I minori sono stati allontanati dalla famiglia con un provvedimento del tribunale circa due anni e mezzo fa a causa di episodi spiacevoli con cui la nonna e gli altri parenti non hanno niente a che fare, e che anzi hanno sempre condannato. E se il nucleo non ha niente da ridire contro la decisione di portare via i bambini, vorrebbe avere però la possibilità di vedere i nipoti: «Inizialmente erano stati portati nelle Marche, dove sono rimasti per un anno – spiega la nonna –. Noi in quel periodo, per circa un anno, avevamo la possibilità di vederli: ogni 15 giorni infatti potevamo andare a trovarli, e così riuscivamo a passare comunque del tempo con loro. Poi ad un certo punto li hanno portati altrove senza dirci nulla».

Da allora è passato un anno e mezzo di ricerche e sofferenza. La richiesta della famiglia è molto semplice: «Vorremmo sapere dove si trovano e avere la possibilità di andarli a trovare – prosegue la nonna – esattamente come facevamo prima. Ogni tanto ci fanno parlare con loro al telefono, ma non possiamo sapere dove sono. C’è qualcuno con loro mentre chiamano che gli impedisce di dircelo se glielo chiediamo. Il più grande dei due una volta addirittura mi ha detto: ‘Mi sento morire dalla voglia che ho di vedervi’. Non sappiamo che fare». Da allora è trascorso un anno e mezzo tra telefonate e tentativi di saperne di più: «Abbiamo provato a parlare con i servizi sociali ma non abbiamo ottenuto risposta – aggiunge la nonna –. Non riusciamo a capire cosa sia successo, come mai di punto in bianco ci viene impedito di stare con i bambini. Siamo riusciti a vederli solo una volta tre mesi fa quando è intervenuto un maresciallo dei carabinieri: ci siamo incontrati qui a Ravenna per un’ora soltanto».

Un rapporto, quello tra i due bambini e i parenti, che è molto stretto, come risulta anche ai servizi sociali del Comune: «È un legame molto forte – dice l’assessore Valentina Morigi – e già domani (oggi per chi legge, ndr) i servizi sociali proveranno a contattare la nonna per ricostruire la relazione con i nipoti. Questo è un rapporto importante che va recuperato, ci facciamo parte attiva fin da subito per capire cosa è successo e ricucire lo strappo che si è creato». Il Resto del Carlino