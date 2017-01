Ravenna. Prezzi truccati e saldi finti, multati i commercianti

Saldi finti, commercianti multati. Con l’avvio della stagione dei saldi invernali la guardia di finanza di Ravenna ha avviato l’operazione ‘Saldi sicuri’, con controlli negli esercizi commerciali per verificare la corretta esposizione dei prezzi ed il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di commercio e vendite promozionali.

L’azione ispettiva ha preso il via a dicembre, prima dell’inizio dei saldi, quando le fiamme gialle hanno scattato alcune fotografie alle vetrine dei negozi per rilevare gli ordinari prezzi di vendita al pubblico degli articoli esposti. Poi, a saldi avviati, i finanzieri sono nuovamente tornati davanti alle stesse vetrine per controllare i prezzi esposti e le percentuali di sconto applicate, smascherando il trucchetto congegnato da alcuni commercianti.

Su un totale di 15 esercizi commerciali controllati, infatti, in tre casi il prezzo base indicato a gennaio, dopo l’avvio di saldi, è risultato ‘gonfiato’ rispetto a quello che era stato esposto nel mese di dicembre, vanificando lo sconto.

In un caso, addirittura, un negoziante ha aumentato il prezzo base di gennaio gonfiandolo a tal punto da rendere il prezzo finale del prodotto perfettamente identico a quello praticato a dicembre prima dei saldi.

Ora i commercianti che hanno truccato i prezzi ed applicato saldi ‘taroccati’ sono stati multati dalla guardia di finanza e dovranno corrispondere una sanzione amministrativa da versare nelle casse del Comune fino a un massimo di 3.098 euro. Il Resto del Carlino