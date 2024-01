Ravenna. Una donna e i suoi familiari minacciati dall’ex: arrestato 40enne

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Filetto hanno arrestato un uomo straniero di 40 anni per maltrattamenti contro la sua ex compagna. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura locale, a seguito della querela presentata dalla vittima lo scorso dicembre. Nonostante un precedente divieto di avvicinamento alla donna, l’uomo ha continuato a molestare e minacciare i suoi parenti residenti in altre province e fuori regione, per ottenere informazioni sulla sua posizione attuale, dopo che la donna si era rivolta al Centro Antiviolenza. Il GIP del Tribunale di Ravenna ha quindi emesso una nuova misura di custodia cautelare in carcere, che è stata immediatamente eseguita dai Carabinieri di Filetto. A causa della gravità delle accuse e del comportamento tenuto dall’indagato, l’uomo è stato condotto al carcere di Ravenna, dove dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori.