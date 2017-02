Real Madrid, Zidane: “Ci sarà da soffrire ma noi siamo preparati”

“Soffriremo”. Zinedine Zidane non ha dubbi: “A me i giocatori piccoli non piacciono e loro ne hanno alcuni che giocano bene, che sono pericolosi e intensi. Sicuramente ci saranno momenti di sofferenza per noi, momenti nei quali il Napoli ci infilerà alle spalle. Dovremo essere concentrati per non farci sorprendere. Perché poi è chiaro che anche noi abbiamo i nostri mezzi, sappiamo e possiamo far male al Napoli. Speriamo di riuscirci. Comunque non vedo l’ora che si giochi, e lo stesso pensano i calciatori”.

BALE È PRONTO — Bale è pronto, ma Zidane ha deciso di non rischiarlo e il gallese non è convocato (così come Danilo). “Bisogna andar piano, è stato fuori tre mesi”. Zizou inoltre non dice nulla sulla possibilità o meno di usare la difesa a 3, cosa assai improbabile.

SCUOLA ITALIANA — Zidane ha riconosciuto l’importanza del suo passaggio in Italia: “Sono arrivato a Torino che ero molto giovane e lì ho appreso tanto, sono cresciuto come uomo e come calciatore. La Juve è come il Madrid, l’esigenza è assoluta, non puoi mai mollare, devi sempre metterci la faccia. Poi sono venuto qui, nel club più grande del mondo e ho continuato ad imparare. Ora che sono allenatore continuo a farlo, ma è chiaro che in Italia ho appreso tanto”.

COMPLIMENTI A SARRI — Zidane ha elogiato il tecnico del Napoli e il suo gioco: “Quando guardi il Napoli ti diverti, giocano bene. Sarri sta facendo un gran lavoro e in generale il calcio italiano si sta avvicinando a quello europeo: ci sono tanti giovani che giocano bene, com qui, e la cosa aiuta tutto il movimento”. La Gazzetta dello Sport