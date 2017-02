Real-Napoli. Bernabeu, una notte da paura: Sarri sfida Zizou con le 3 punte

Mettetevi comodi e provate a immaginarla anche solo per un attimo. La squadra più forte del mondo contro una delle più spettacolari d’Europa. Due degli attacchi più forti e più imprevedibili del Vecchio Continente. La classe di Cristiano Ronaldo, la profondità di Benzema, il talento di Modric, la pericolosità di Vazquez, e ancora il tridente dei piccoletti, quelli però che fanno meraviglie, Callejon-Mertens-Insigne, e alle loro spalle subito le vagonate di tecnica e potenza di Zielinski e Hamsik. Ecco, prendete tutto e miscelate bene all’interno della cornice del Santiago Bernabeu: Real Madrid-Napoli contiene tutti gli ingredienti per una partita dallo spettacolo garantito. E allora, sedetevi in poltrona e gustatevela. In questa notte da paura.

PAVOLETTI IN PANCHINA — A Madrid è tutto pronto. Si comincia alle 20.45 con la gara di andata di questo ottavo di Champions che si trascina ormai da giorni con grandi aspettative. E adesso ci siamo. Nell’immediata vigilia non sono segnalate novità dell’ultim’ora. Sarri sfiderà Zidane, il pubblico del Bernabeu e le stelle del Real con una squadra a trazione offensiva, senza snaturare il suo credo e il suo lavoro di questi due anni. Azzurri quindi con la faccia tosta e le tre punte (Callejon, Mertens, Insigne che sarà l’unico italiano in campo tra i 22), più il gioco offensivo di Hamsik e Zielinski. Il Real di Zidane non si nasconderà certo (e perché mai dovrebbe farlo?) potendo sfoderare il tridente Vazquez-Benzema-Cristiano Ronaldo. Tribuna per Milik, in panchina c’è Pavoletti.

PARLA MARADONA — Dopo aver partecipato al pranzo Uefa tra le società, Diego Armando Maradona prenderà posto nella tribuna d’onore del Bernabeu. “Ho voglia di vedere questa partita – ha commentato poco prima di andare allo stadio -. Non conta il mio discorso alla squadra, piuttosto voglio dire che vinca il migliore. Sarà un match duro per entrambe le squadre. La sconfitta di ieri del Barcellona? Certo, è difficile da rimontare, ma col Barça tutto è possibile”.

LE PROBABILI — Ecco le probabili formazioni.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. La Gazzetta dello Sport