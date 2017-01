REGGIO EMILIA. ALESSANDRO ARAGONA UN AMERICANO A REGGIO

Alessandro Aragona, funzionario di banca specializzato nel small business, è il Responsabile cittadino di FdI-An, il partito che ha raccolto l’eredità della destra italiana sotto la guida di Giorgia Meloni. “Un americano a Reggio”. Così si potrebbe soprannominare Alessandro che ha una vera passione per tutto quello che è Made in Usa dalla politica, all’economia, alla società.

Laureato in Relazioni Internazionali presso l’Università di Bologna ha studiato con attenzione le dinamiche interne alla situazione politica statunitense dalla dicotomia tra democratici e repubblicani, al sorgere di nuovi movimenti come il Tea Party, all’affermazione sulla scena di un personaggio indipendente come Donald Trump. Aragona sovente sui social disserta con estrema competenza e innata capacità di analisi sulle tematiche economico-fiscali.

Candidato alle elezioni comunali e regionali del 2014, ha organizzato una serie di eventi e dibattiti riguardanti il referendum costituzionale del 4 dicembre. Oltre alla politica, Aragona ha intrapreso da tempo un impegno a livello sociale nell’associazione “Proteo” che comprende tutti i dipendenti del Credem. Dal mese di gennaio 2016 è membro del Consiglio direttivo nazionale. Perchè una nazione che non è coesa e solidale, è destinata a scomparire.

Salvatore Occhiuto