REGGIO EMILIA. APPROVATO IL PROGETTO DELL’IPERMERCATO CONAD DI VIA LUXEMBURG

Nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato il progetto che prevede la costruzione di un nuovo ipermercato Conad in Via Rosa Luxemburg a Rivalta. Respinta la mozione popolare che si opponeva alla riqualificazione dell’area in versione commerciale. Un copione previsto e già visto nel dicembre 2015 con l’acqua pubblica.

Sparisce un altro polmone di verde della nostra città che incamera l’ennesimo centro commerciale dopo Ariosto, Petali, Meridiana, Querce, Vele, Quinzio. Un centro commerciale che sorge a 2 km dall’Ipercoop di Baragalla, come il nuovo Conad di San Maurizio è situato ad un km dal Quinzio.

La cementificazione iniziata ai primordi del ventunesimo secolo procede senza soste. Le opposizioni protestano contro una decisione insensata e collocata in una zona con enormi problemi di traffico. Una situazione che si verifica nella seduta dove è stato presentato il bilancio di metà mandato del Consiglio Comunale. Sì è declamato il coinvolgimento dei cittadini nella formulazione delle decisioni, mentre veniva rigettata una mozione popolare.

“Ignorata la volontà della cittadinanza”. Questa la dichiarazione di uno dei promotori della mozione popolare Francesco Fantuzzi, candidato Sindaco della Lista “Città aperta” alle elezioni comunali del 25 maggio 2014.

“Una lungimiranza che non arriva a domani”. La posizione del Capogruppo del M5S Ivan Cantamessi che denuncia la latente crisi edilizia, l’errata valutazione della pianificazione territoriale, il pericolo per la salute pubblica, la mancata tutela dell’ambiente.

“Ennesima colata di cemento sulla città”. Cinzia Rubertelli (Alleanza Civica) rincara la dose osservando che ci saranno due ipermercati nel raggio di pochi chilometri e che la viabilità rimane caotica in quanto non è stata completata la tangenziale Canali-Rivalta.

Salvatore Occhiuto