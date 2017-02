REGGIO EMILIA. ARRESTATO COMMERCIANTE-PUSHER

Sono scattate le manette per un commerciante con negozio di attrezzature agricole a Reggio, ma residente a Castelnovo Sotto. Una doppia attività dove alternava la vendita regolare di macchinari allo spaccio di droga. Nella sua abitazione sequestrati 70 chili di marijuana e hascisc, 18 mila euro in contanti, strumenti di preparazione degli stupefacenti.

Una vera e propria raffineria artigianale con una macchinetta per per il sottovuoto, una macchina conta soldi, un bilancino di precisione, sacchetti di cellophane e barattoli in plastica di concime, acceleratori della crescita, fertilizzanti, antiparassitari specifici per la coltivazione della cannabis. Tutto in regola invece nel negozio di Reggio. L’uomo è stato immediatamente arrestato perchè colto in flagranza di reato.

Salvatore Occhiuto