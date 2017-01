REGGIO EMILIA. BERTUCCI (M5S) “CI VUOLE UNA TARIFFA ACQUA PRO CAPITE”

“Ci vuole una tariffa acqua pro capite”. Questa la proposta lanciata dal consigliere comunale M5S Gianni Bertucci. La tariffa che favorisce i cittadini che risparmiano nel consumo idrico è già stata introdotta a Bologna e Modena. Una mozione sarà presentata in Consiglio Comunale affinchè sia prevista anche nella nostra città.

Le tariffe sono stabilite da un organismo emanazione degli enti locali Atersir (Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti). Pertanto sarebbe in linea con gli indirizzi a livello regionale premiare i consumi corretti e penalizzare gli sprechi allo scopo di garantire un’equa distribuzione pro capite giornaliera. L’attuale gestore, Iren, attraverso il database utilizzato per il computo della Tari, ha gli strumenti e le conoscenze in ambito informatico per attivare la tariffa pro capite.

Salvatore Occhiuto