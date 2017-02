REGGIO EMILIA. BOTTA E RISPOSTA TRA PAGLIANI E SACCARDI DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Durante la seduta del Consiglio Comunale ennesimo botta e risposta tra Giuseppe Pagliani (Forza Italia) e Pierluigi Saccardi (Pd). “Prometto solennemente di raddoppiare i miei interventi, in modo da tenere il più possibile fuori dalle aule consiliari il burbero collega, che potrà schiacciare i suoi abituali pisolini nelle due sale riunioni del Municipio e di Palazzo Allende”.

Questa la risposta di Pagliani alla riconfermata promessa di Saccardi di uscire dalle aule dei Consigli Comunali e Provinciale al momento dei suoi interventi. “Sono certo che nessuno si accorgerà dell’assenza del collega Saccardi ed una volta per tutte lui potrà riposare indisturbato senza temere di ricevere un buffetto da un collega per farlo svegliare al momento del voto di mozioni o ordini del giorno”. La rovente polemica tra i due continua malgrado le assoluzioni di Pagliani in primo e secondo grado dall’accusa di infiltrazione mafiosa.

Salvatore Occhiuto