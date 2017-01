La catena di ortomercati Cagna & Benelli contro Festareggio. “Non ci hanno ancora pagato le forniture di frutta e verdura. Se non riceveremo al più presto un acconto, adiremo alle vie legali”. Questa la posizione dell’azienda in relazione al mancato pagamento dei quantitativi di merce ordinati in occasione dell’evento al Campovolo.

Salvatore Occhiuto