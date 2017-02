Tanta paura, auto danneggiata, incolume il conducente. Questo il bilancio di un particolare incidente stradale avvenuto a Reggio in Via Caravaggio, laterale di Via Papa Giovanni XXIII. Una vettura ha perso il controllo e ha centrato un altro veicolo in sosta capovolgendosi. Una scena da film senza brutte conseguenze.

Salvatore Occhiuto