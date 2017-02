REGGIO EMILIA. CLAUDIA CHIARENZA VINCE SANREMO NEWTALENT 2017

Nel contesto del Festival di Sanremo un prestigioso riconoscimento anche per la nostra città. Claudia Chiarenza, 15 anni, ha vinto il Sanremo Newtalent 2017, la gara musicale dei più giovani. Le finali ospitate al Palafiori, struttura adiacente al Teatro Ariston, hanno visto la partecipazione di 90 concorrenti su oltre 3 mila provini di selezione.

Claudia si è imposta nella finalissima a 12 della categoria under 18, interpretando It’s oh so quiet di Bjork. Una nuova realtà emergente della musica italiana targata Città del Tricolore.

Salvatore Occhiuto