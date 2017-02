REGGIO EMILIA. DE LUCIA (PD) “PADANI SIETE RIDICOLI”

Dalla pagina facebook di Dario De Lucia consigliere comunale Pd

E’ fantastico l’approccio ai problemi della città dei padani, pongono un problema di sicurezza e rispondo con le fiaccole. Nel senso, se per la comunità di Reggio Emilia hai una istanza ti metti a un tavolo con i cittadini e proponi una soluzione, i gagliardi padani invece prendono le fiaccole e senza idee demandano le decisioni agli altri, abrogando tra l’altro la propria funzione di rappresentanza politica. Non sanno come intervenire e non hanno soluzioni ma le fiaccole, cavolo se sono belle. Finita la fiaccolata e fatte le foto per i giornali, cosa hai risolto? Che valore aggiunto hai dato alla risoluzione della questione? Alla faccia delle forza politica credibile.