REGGIO EMILIA. DE LUCIA (PD) CONTRO LA PRESENZA DI PAGLIANI (FORZA ITALIA) ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Durante la seduta del Consiglio Comunale il gruppo consiliare Pd e la consigliera Lucia Lusenti (Sel) hanno abbandonato l’aula al momento dell’intervento di Giuseppe Pagliani (Forza Italia).

Nell’occasione Dario De Lucia, consigliere comunale e spirito libero e critico del Pd, ha espresso la sua personale solidarietà al Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, vittima del dossieraggio di matrice mafiosa, e al collega di partito Pierluigi Saccardi apostrofato dall’esponente di centro-destra.

“Sia chiaro, da Forza Italia non ci aspettiamo molto ma a questo peggio dobbiamo porre dei limiti e dei distinguo. Non vogliamo uomini del genere a rappresentare le istituzioni in Comune a Reggio Emilia”. Questo il commento di Dario De Lucia.

Salvatore Occhiuto