REGGIO EMILIA. DENUNCIATO PER TRAFFICO DI ANIMALI

Nell’operazione della polizia di Vicenza contro il traffico di animali coinvolto anche un 31enne reggiano che è stato denunciato per maltrattamenti e commercio illecito. Una vendita commissionata attraverso internet che avrebbe comportato un guadagno di migliaia di euro.

Questo il valore degli animali trasportati su un fuoristrada con targa della Repubblica Ceca. All’interno cani di 26 razze diverse, tutti cuccioli, con età inferiore ai tre mesi. Bulldog, maltesi, shiba, chiwawa. Sono stati presi in cura dal servizio veterinario provinciale in quanto provati e sofferenti per le tante ore di viaggio. Le indagini dovranno stabilire l’eventuale esistenza di un racket dei cuccioli di razza.

Salvatore Occhiuto