REGGIO EMILIA. DOPO UN TRISTE NATALE IN CENTRO DA OGGI I SALDI

Da oggi iniziano i saldi anche nella nostra città. Non saranno forse la panacea di tutti mali, ma dovrebbero riportare la gente in centro. Reggio è una città unica al mondo. Ma è stato veramente triste girare in centro durante il periodo natalizio.

Niente ressa davanti alle vetrine e nei negozi, piazze e strade vuote, tante luci accese, molti extracomunitari, vagabondi, mendicanti in circolazione. Sembra che alla fine la missione è stata compiuta. Il centro storico è morto. La graduale proliferazione dei centri commerciali ha annientato il cuore pulsante della città.

Uno scenario desolante e inquietante. Qualcosa è indubbiamente da rivedere prima che il centro diventi un deserto di edifici. Come sosteneva Giorgio La Pira una città non è un mero agglomerato di arterie e costruzioni, bensì un luogo di incontro, occasioni, iniziative.

Salvatore Occhiuto