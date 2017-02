Un tragico incidente stradale nei pressi di Rubiera. Un pauroso scontro frontale che ha provocato due morti sulla Via Emilia Ovest. Deceduti i due conducenti una donna e un uomo. Subito trasportati all’Ospedale di Baggiovara i figli della donna che sono in gravi condizioni. Bloccato il traffico tra Reggio e Modena con rallentamenti e code in entrambe le direzioni.

Salvatore Occhiuto