REGGIO EMILIA. ECCO I NUOVI PILOMAT

La contestata pedonalizzazione della città procede come deliberato dall’amministrazione comunale. Saranno installati pertanto anche i cinque nuovi pilomat che completeranno la dotazione già esistente dentro il cosiddetto esagono del centro storico.

L’incrocio tra Via San Carlo e Via Squadroni, Via Guido da Castello, Corso Cairoli sono i punti prescelti allo scopo di diluire il traffico, soprattutto nei mezzi pesanti, camion e furgoni. Saranno rivisti tutti i permessi incentivando i veicoli ecologici e le reali necessità. Escludendo i residenti, la cifra dei permessi rilasciati raggiunge addirittura le 13.000 unità che saranno tagliate del 20%.

Salvatore Occhiuto