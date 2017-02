REGGIO EMILIA. ELENA DIACCI (FORZA ITALIA) “IL VERGOGNOSO SCIACALLAGGIO DELLA SINISTRA SULLE FOIBE”

Elena Diacci, Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Scandiano e Coordinatore Provinciale Giovani Forza Italia, è tra i promotori della manifestazione che commemorerà la Giornata del Ricordo sabato alle ore 10 in Piazza Prampolini. Un’iniziativa contrastata violentemente dai baluardi dell’estrema sinistra che ha programmato una contromanifestazione in Piazza Martiri del 7 luglio indetta dal centro sociale Aq 16 di Via Fratelli Manfredi .

Diacci sottolinea che non siamo a celebrare il 25 aprile vanto e dogma intoccabile dell’Emilia terra rossa. “Tutti gli italiani ricorderanno altri italiani uccisi o costretti all’esilio dalla pulizia etnica dei partigiani comunisti”. Pertanto l’esponente di centro-destra invita la sinistra ad abbandonare la vetero retorica di impronta stalinista. “Quella sinistra che ha proprio intitolato nella nostra città una strada al Maresciallo Tito, fondatore e leader dell’Iugoslavia carnefice della comunità istriana-dalmata”. Diacci ribadisce che tale ricorrenza è stata istituita con una Legge della Repubblica (30 marzo 2004) che prevede di riportare alla memoria una tragedia dimenticata e addirittura occultata nei libri di storia perchè collegata alla sconfitta nella seconda guerra mondiale. “Spero che pure i consiglieri comunali di sinistra rendano omaggio a connazionali che ebbero l’unica colpa di dichiararsi fieramente italiani in una zona annessa dal feroce comunismo slavo”.

Salvatore Occhiuto