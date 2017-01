REGGIO EMILIA. ELENA DIACCI (FORZA ITALIA) “LE PALADINE DELLE DONNE A SENSO UNICO”

Elena Diacci, Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Scandiano e Coordinatore Provinciale Giovani Forza Italia, interviene in relazione all’aggressione avvenuta al sottopasso della Stazione Centrale di Reggio dove una donna è stata assalita da un profugo poi fermato dalla polizia e denunciato a piede libero.

Diacci sottolinea nuovamente la chiara situazione di degrado e violenza della città caratterizzata da quotidiane spaccate notturne, furti, rapine, aggressioni oltre che dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Una situazione aggravata dalla promessa accoglienza a persone che sono attirate a Reggio senza alcuna speranza di integrazione. Persone costrette a vagabondare, mendicare, delinquere.

“La sinistra come al solito mi definirà razzista e indifferente alle sofferenze altrui”. Un presupposto che non preoccupa affatto Diacci che resta invece stupita dal silenzio delle tante femministe che da sempre a sinistra si professano paladine della dignità femminile, ma che di fronte ad un crimine perpetrato da un richiedente di asilo non proferiscono parola. Probabilmente paladine delle donne a senso unico.

Salvatore Occhiuto