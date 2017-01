REGGIO EMILIA. ENNESIMA SPACCATA NOTTURNA

Ennesima spaccata notturna nella nostra città. Con un tombino è stata divelta la porta di entrata del negozio “6 millimetri” di Via Gran Sasso d’Italia, laterale di Via Che Guevara, al Buco del Signore. Uno store di materiale militare, prodotti per il softair, simulazione di lotte che attira clienti da tutto il Nord.

Un magro bottino quello contenuto nel registratore di cassa. Solamente 200 euro per il rapinatore solitario che è stato ripreso nella sua azione dalle telecamere di sorveglianza. L’allarme è scattato immediatamente, ma il velocità del blitz notturno ha permesso all’autore del furto di dileguarsi nella notte.

Salvatore Occhiuto