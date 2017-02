REGGIO EMILIA. FARE CON TOSI “PATRIMONIO CULTURALE BENE COMUNE”. SABATO BANCHETTO IN CITTA’

“Il patrimonio artistico-culturale è un bene comune”. Questa la rivendicazione del Faro di Reggio, ossia la sezione provinciale di Fare con Tosi, il movimento politico del Sindaco di Verona Flavio Tosi che da tempo è radicato a livello nazionale. Gli esponenti locali sottolineano che i fondi destinati alla ristrutturazione degli edifici lesionati dal terremoto del maggio 2012 sono stati sbloccati solamente ora. Un ennesimo esempio dell’immobilismo causato da una burocrazia lenta, dal conflitto tra stato e regioni, dalla spesso incomprensibile attribuzione delle risorse.

Sabato mattina nella fascia oraria 9,30-12,30 il Faro di Reggio parteciperà alla Giornata Nazionale del Tesseramento 2017 con un gazebo informativo all’angolo tra Via Emilia San Pietro e Via Roma. Sarà l’occasione per incontrare i cittadini e illustrare la piattaforma programmatica del soggetto politico fondato nel luglio 2015.

Salvatore Occhiuto