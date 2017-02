REGGIO EMILIA. FRUTTA E VERDURA PREZZI ALLE STELLE

Dall’inizio dell’anno si è registrato un sensibile rincaro dei prezzi di frutta e verdura a Reggio. Costi quasi raddoppiati anche per gli effetti del maltempo che ha pesantemente danneggiato coltivazioni e ortaggi.

Le zucchine sfiorano le 4 euro al chilo in una forchetta tra le 3,50 e le 3,95, le melanzane dai 2,70 ai 3,90, i peperoni dai 2,90 ai 3,90, persino l’insalata lattuga dai 2,50 ai 3,70, pomodori fino ai 5,50, finocchi sui 4 euro. Un aumento riscontrato sia nei supermercati che nei negozi al dettaglio del centro. Alcuni prodotti sono introvabili causa il freddo come rucola e basilico, altri come mele, pere, kiwi ossia la frutta in genere si trovano agli stessi prezzi del 2016.

Salvatore Occhiuto