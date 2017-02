REGGIO EMILIA. GUATTERI (M5S) “SINDACO LA CITTA’ SENZA ARIA PULITA MUORE”

Dalla pagina facebook di Alessandra Guatteri consigliere comunale M5S

Sindaco, pensa di fare qualcosa alla svelta, oppure ricominciamo con la danza della pioggia? Si prende lei la responsabilità per tutte le persone, per tutti i bambini che si ammaleranno per colpa di questa situazione inaccettabile che voi amministratori non vi decidete ad affrontare? Faccia sapere alla popolazione come deve comportarsi per tutelare la propria salute e quella dei suoi figli, faccia ordinanze urgenti per limitare le emissioni, si incontri domani con gli altri Sindaci per coordinare una strategia serie e non tiri un sospiro di sollievo se vede qualche nuvola scura nel cielo. Non saranno due giorni di pioggia a salvarci.



Questa è un’emergenza per la salute pubblica e lei ne è responsabile, insieme a tutti gli altri Sindaci della pianura padana. Dal 2014 presento mozioni per portare la sua attenzione sul problema. Le mozioni continuano a venire approvate, ma voi che governate la città e l’Italia non fate nulla. E di sicuro non credo che ci sia bisogno di mozioni presentate da me per capire che qui si sta giocando con la salute della gente. Oggi in città l’aria è irrespirabile e senza aria pulita si muore. Non ci sono vie di mezzo.