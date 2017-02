REGGIO EMILIA. GUATTERI (M5S) “VIA CAMPO MARZIO DA RIFARE”

Via Campo Marzio è una strada del centro storico di Reggio che collega Piazza Fontanesi con Viale Montegrappa. Nelle giornate di mercato transitano anche i furgoni dei gestori delle bancarelle, oltre ad auto, ciclomotori, altri veicoli che circolano quotidianamente. Alessandra Guatteri, consigliere comunale M5S, denuncia il grave stato del fondo stradale e la scarsa visuale che i pedoni hanno dai marciapiedi.

“Una via praticamente da rifare”. Così osserva Guatteri che contesta anche l’elevato tasso di velocità riscontrato che attenta all’incolumità dei passanti. “Presenterò un interrogazione in Consiglio Comunale allo scopo di ottenere il completo rifacimento del manto stradale e non la solita manutenzione parziale che risistema qualche buca e pezzo di marciapiede”.

Salvatore Occhiuto