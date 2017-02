REGGIO EMILIA. IL GEORGIANO CHE HA UCCISO FEDERICA TAVERNELLI GUIDAVA A 100 KM/H E STAVA PER ESSERE ESPULSO

Ulteriori dettagli sul tragico incidente stradale di domenica pomeriggio in cui ha perso la vita Federica Tavernelli. La vettura del georgiano, autore dello scontro frontale e vittima anch’esso dell’impatto, si muoveva alla velocità di 100 km/h.

Probabilmente tale andatura, un sorpasso azzardato, la scarsa visibilità hanno causato il terribile sinistro. Era una serata piovosa e uggiosa, e il manto stradale nei pressi di Rubiera si presentava scivoloso e bagnato.

La Procura di Modena ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per appurare l’eventuale presenza di alcolici o stupefacenti. Oltre ad essere un pregiudicato con numerosi precedenti per furto, al georgiano era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno e stava per essere espulso dall’Italia.

