Incendio nel condominio “Colosseo” di Via Sforza, nel quartiere di Santa Croce. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme divampate su un balcone del secondo piano si propagassero a tutto l’edificio. Bloccato il traffico di Via Makallè durante le operazioni di soccorso che non hanno registrato danni a persone e cose.

Salvatore Occhiuto