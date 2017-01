REGGIO EMILIA. INCIDENTE STRADALE A PIEVE MODOLENA UN MORTO E DUE FERITI

Gravissimo incidente stradale a Reggio verso le 18, orario di punta del rientro serale. Luogo dello scontro Viale Martiri di Piazza Tienanmen, in località Pieve Modolena. Due auto hanno impattato frontalmente dopo che la prima vettura aveva sorpassato alcuni veicoli sul tratto che immette nella tangenziale Nord.

Un bilancio tragico. Un auto ha preso fuoco e il conducente è purtroppo morto incastrato tra le lamiere. Ferite in maniera lieve altre due persone. Chiuso il traffico in zona per circa un’ora e rallentamenti in tutte le direzioni.

Salvatore Occhiuto