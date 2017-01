REGGIO EMILIA. EX INSEGNANTE UCCISA DA TIR GUIDATO DA UN RUMENO

Un grave incidente stradale è avvenuto in mattinata a Reggio. Un tir guidato da un rumeno ha travolto e ucciso in Via Luciano Manara una ex insegnante che stava attraversando la strada. Probabilmente il conducente del veicolo non ha visto la passante che è rimasta schiacciata sotto le ruote anteriori.

Soccorritori e polizia municipale hanno potuto solamene constatare il decesso della 91enne con una lunga carriera come docente di inglese alle scuole medie. Le testimonianze raccolte sul luogo hanno confermato la dinamica dei fatti. Cordoglio in città per la morte della donna che era molto conosciuta in quanto zia dello scrittore Pier Francesco Grasselli.

Salvatore Occhiuto